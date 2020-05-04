У США викрали 46 авто: злочинцями виявилися діти

У Північній Кароліні (США) з 17 березня цього року діяла злочинна група, яка здійснювала пограбування місцевих автомобільних дилерів. Поліція міста Вінстон-Сейлем зловила злодіїв.

За 1,5 місяці злочинцям вдалося вкрасти 46 автомобілів на загальну суму 1 138 718 доларів. Таким чином, середня вартість транспортних засобів складає $25 000. Мабуть, злодії полювали за машинами середнього класу. На даний момент вдалося виявити 40 вкрадених автомобілів.

Цікаво, що банда викрадачів складалася з дітей віком 9-16 років. З цієї причини заарештувати їх не є можливим. На даний момент невідомо, чи понесуть малолітні злочинці якесь покарання.

Малолітні викрадачі завдали дилерам збитків більш ніж на 1 млн. доларів

Поліція також затримала 19-річного хлопця, якого пов'язують з діяльністю цього угруповання. У нього знайшли один з вкрадених автомобілів, він пручався затриманню.

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