У США викрадено Tesla з унікальною скрипкою Аматі за $500 тис.

У Лос-Анджелесі викрали електрокар Tesla, але ця подія навряд чи стала б предметом обговорення, якби в її салоні не лежала скрипка Аматі.

Про це повідомляє Los Angeles Times. 310-річна скрипка роботи Ієроніма Аматі належить Роуленду Вайнштейну, торговцю творами мистецтва. Скрипка була придбана ним у жовтні 2013 року на онлайн-аукціоні Tarisio за $507 436. Сьогодні, за різними оцінками, її вартість становить приблизно $700-900 тисяч.

За іронією долі Вайнштейн подумав, що місце, де була скрипка, не досить безпечне для зберігання реліквії. Тому вирішив заховати її в іншому місці. Але перед цим з якоїсь причини він заїхав додому, залишивши скрипку в салоні Tesla.

За словами Вайнштейна, він був цілковито впевненим, що ключ-карта, яка замикає машину, лежить у нього в кишені, але, як з'ясувалося пізніше, вона, мабуть, випала в машині. Переконатися в тому, що автомобіль на сигналізації безтурботному торговцю реліквіями на думку не спало. Коли він повернувся з будинку до машини, то виявив, що його білосніжна Tesla зникла, а разом із нею і скрипка. Звичайно, що горе-антиквар зателефонував у поліцію, а потім – у ФБР.

Представниця ФБР Лаура Ейміллер заявила, що підозрюваних не встановлено й нікому не висунуто звинувачень. Ні машина, ні скрипка не з'явилася, і, за її словами, не можна з упевненістю сказати, що інструмент був метою злодія.

"Можливо, людина, яка вкрала скрипку, могла не знати про її цінність, але, виявивши її, може спробувати закласти її або продати за кордон. Тому вкрай важливо довести інформацію до громадськості, щоб її могли ідентифікувати й повернути законному власникові", – коментує Лаура Ейміллер .

Вайнштейн, який пропонує винагороду в розмірі $25 000 за інформацію, що допоможе повернути скрипку цілою й неушкодженою, сказав, що він "убитий горем".

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