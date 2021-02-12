У США створили люксовий трейлер за $265 000

Каліфорнійська компанія Bowlus представила нову модель трейлера під назвою Terra Firma.

Про це повідомляється на сайті виробника. За своїм оснащенням трейлер здатний дати фору багатьом елітним об'єктам нерухомості.

Компанія Bowlus спеціалізується на будівництві трейлерів з 1934 року. За час існування вона виготовила безліч причепів для любителів подорожувати на великі відстані. Серед її клієнтів було чимало знаменитостей, зокрема й Кларк Гейбл та Керол Ломбард, а моделі минулих років уже стали об'єктом колекціонування та коштують серйозних грошей на антикварних аукціонах. Можливо, що нову модель Terra Firma також із часом віднесуть до розряду ексклюзивних раритетів, адже її вартість стартує з позначки $265 тисяч.

Трейлер дозволяє насолодитися відпочинком у автономному режимі до двох тижнів у повній розкоші. Для забезпечення максимальної чистоти трейлер оснащений високоефективними фільтрами повітря HEPA, системою фільтрації прісної води та ультрафіолетовими лампами для дезінфекції внутрішніх панелей салону.

Кузов виготовлений із 80 панелей з алюмінію, які відполіровані вручну до дзеркального блиску. До просторової алюмінієвої рами вони приклепуються за допомогою більш ніж 5000 заклепок авіаційного типу. Тільки на полірування йде понад 100 годин.

Причіп важить 1,8 тонни, а його довжина сягає 7,62 м. Він розрахований на чотирьох осіб, має повністю обладнану кухню, а в разі необхідності дозволить зарядити електромобіль. Для живлення причепа використовується літій-іонна батарея ємністю 8 кВтг, яку можна повністю зарядити за 3-4 години.

Bowlus Terra Firma оснащений спеціальною сенсорною панеллю, яка дозволяє контролювати рівень заряду літій-іонної батареї, залишок газу, води та інші параметри системи життєзабезпечення. Наявність WiFi, Bluetooth та доступу у інтернет, цією системою можна керувати віддалено. Наприклад, увімкнути заздалегідь підігрівання підлоги або продезінфікувати салон за допомогою ультрафіолетових ламп. Технологія GPS-трекінгу "Find My Bowlus" дозволяє користувачам отримувати доступ до місця розташування причепа для координації з друзями або родичами.

У причепі є ванна кімната та простора спальня у стилі дзен. Не забули й про домашніх вихованців, для яких передбачено спеціально спальне місце та відділення для корму та пиття. Перші екземпляри нового житлового причепа Terra Firma будуть відправлені до покупців у майбутньому році.

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