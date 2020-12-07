У США склали рейтинг найбільш надійних та ненадійних автомобілів віком до 10 років

Віталій Сазонов Новини 11:55, 7.12.2020

Найнадійнішими автомобілями у віці до 10 років за версією американців є Jeep Gladiator, Mazda MX-5 Miata, Mazda CX-30 і Lexus UX. А ось найбільші проблеми з якістю виявили у Mercedes-Benz GLE, Ford Explorer, Lincoln Aviator і Tesla Model Y.

Про це свідчить рейтинг надійності авто, складений некомерційною організацією Consumer Reports (CR). Експерти CR опитали 330 000 американців на предмет поломок, які відбулися з їхніми автомобілями протягом останнього року. Несправності розбили на 17 категорій залежно від їх серйозності, після чого на підставі отриманих даних для кожної машини проставили оцінку надійності за 100-бальною шкалою. У підсумку, в рейтингу найнадійніших автомобілів опинилося 10 моделей, а ось найменш надійних вийшло трохи більше – 13 штук.

Щоб скласти рейтинг надійності, експерти опитали 330 тис. американських автовласників
chicago.suntimes.com

В опитуванні брали участь власники тих автомобілів, що були випущені в період з 2000 по 2020 рік.

Найнадійніші автомобілі за версією Consumer Reports

  1. Jeep Gladiator - 99 балів;

  2. Mazda MX-5 Miata - 98 балів;

  3. Mazda CX-30 - 95 балів;

  4. Lexus UX - 95 балів;

  5. Toyota Prius - 93 бали;

  6. Lexus NX - 91 бал;

  7. Dodge Challenger - 91 бал;

  8. Toyota Corolla - 90 балів;

  9. Honda HR-V - 90 балів;

  10. Hyundai Kona - 87 балів.

Найбільш ненадійні автомобілі за версією Consumer Reports

  1. Mercedes-Benz GLE -1 бал;

  2. Ford Explorer - 1 бал;

  3. Lincoln Aviator - 2 бали;

  4. Tesla Model Y - 5 балів;

  5. Audi Q8 - 8 балів;

  6. Ford Escape - 10 балів;

  7. Lexus LS - 13 балів;

  8. Kia Forte - 13 балів;

  9. Volvo S90 - 17 балів;

  10. Volkswagen Jetta - 19 балів;

  11. Jeep Renegade - 19 балів;

  12. Mini Cooper - 28 балів;

  13. BMW X3 - 31 бал.

Відзначається, що середня оцінка надійності склала від 41 до 60 балів.

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