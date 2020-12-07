У США склали рейтинг найбільш надійних та ненадійних автомобілів віком до 10 років
Найнадійнішими автомобілями у віці до 10 років за версією американців є Jeep Gladiator, Mazda MX-5 Miata, Mazda CX-30 і Lexus UX. А ось найбільші проблеми з якістю виявили у Mercedes-Benz GLE, Ford Explorer, Lincoln Aviator і Tesla Model Y.
Про це свідчить рейтинг надійності авто, складений некомерційною організацією Consumer Reports (CR). Експерти CR опитали 330 000 американців на предмет поломок, які відбулися з їхніми автомобілями протягом останнього року. Несправності розбили на 17 категорій залежно від їх серйозності, після чого на підставі отриманих даних для кожної машини проставили оцінку надійності за 100-бальною шкалою. У підсумку, в рейтингу найнадійніших автомобілів опинилося 10 моделей, а ось найменш надійних вийшло трохи більше – 13 штук.
В опитуванні брали участь власники тих автомобілів, що були випущені в період з 2000 по 2020 рік.
Найнадійніші автомобілі за версією Consumer Reports
Jeep Gladiator - 99 балів;
Mazda MX-5 Miata - 98 балів;
Mazda CX-30 - 95 балів;
Lexus UX - 95 балів;
Toyota Prius - 93 бали;
Lexus NX - 91 бал;
Dodge Challenger - 91 бал;
Toyota Corolla - 90 балів;
Honda HR-V - 90 балів;
Hyundai Kona - 87 балів.
Найбільш ненадійні автомобілі за версією Consumer Reports
Mercedes-Benz GLE -1 бал;
Ford Explorer - 1 бал;
Lincoln Aviator - 2 бали;
Tesla Model Y - 5 балів;
Audi Q8 - 8 балів;
Ford Escape - 10 балів;
Lexus LS - 13 балів;
Kia Forte - 13 балів;
Volvo S90 - 17 балів;
Volkswagen Jetta - 19 балів;
Jeep Renegade - 19 балів;
Mini Cooper - 28 балів;
BMW X3 - 31 бал.
Відзначається, що середня оцінка надійності склала від 41 до 60 балів.
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