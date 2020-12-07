У США склали рейтинг найбільш надійних та ненадійних автомобілів віком до 10 років

Найнадійнішими автомобілями у віці до 10 років за версією американців є Jeep Gladiator, Mazda MX-5 Miata, Mazda CX-30 і Lexus UX. А ось найбільші проблеми з якістю виявили у Mercedes-Benz GLE, Ford Explorer, Lincoln Aviator і Tesla Model Y.

Про це свідчить рейтинг надійності авто, складений некомерційною організацією Consumer Reports (CR). Експерти CR опитали 330 000 американців на предмет поломок, які відбулися з їхніми автомобілями протягом останнього року. Несправності розбили на 17 категорій залежно від їх серйозності, після чого на підставі отриманих даних для кожної машини проставили оцінку надійності за 100-бальною шкалою. У підсумку, в рейтингу найнадійніших автомобілів опинилося 10 моделей, а ось найменш надійних вийшло трохи більше – 13 штук.

В опитуванні брали участь власники тих автомобілів, що були випущені в період з 2000 по 2020 рік.

Jeep Gladiator - 99 балів; Mazda MX-5 Miata - 98 балів; Mazda CX-30 - 95 балів; Lexus UX - 95 балів; Toyota Prius - 93 бали; Lexus NX - 91 бал; Dodge Challenger - 91 бал; Toyota Corolla - 90 балів; Honda HR-V - 90 балів; Hyundai Kona - 87 балів.

Mercedes-Benz GLE -1 бал; Ford Explorer - 1 бал; Lincoln Aviator - 2 бали; Tesla Model Y - 5 балів; Audi Q8 - 8 балів; Ford Escape - 10 балів; Lexus LS - 13 балів; Kia Forte - 13 балів; Volvo S90 - 17 балів; Volkswagen Jetta - 19 балів; Jeep Renegade - 19 балів; Mini Cooper - 28 балів; BMW X3 - 31 бал.

Відзначається, що середня оцінка надійності склала від 41 до 60 балів.

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