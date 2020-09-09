У США 'розсекретили' оновлений седан Genesis G70

Перші фотографії рестайлінгового седана Genesis G70 з'явилися в мережі.

Ілюстрації новинки опублікував портал Carscoops. Новинка хизується оригінальною світлотехнікою і яскраво вираженою облицюванням радіатора в формі дорогоцінного каменю.

2021 Genesis G70. Фото: carscoops.com

Genesis G70 вперше представили в 2017 році. Фото: carscoops.com

Крім того, повністю змінено задні ліхтарі і бампер, в який імплантовані овальні патрубки вихлопної системи.

2021 Genesis G70. Фото: carscoops.com

Багато оздоблений салон має в своєму арсеналі оновлену приладову панель з 10,25-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Остання підтримує функцію оновлення "по повітрю" і підтримує додатки Apple CarPlay, Android Auto і Valet. На центральній консолі є майданчик для бездротової зарядки смартфонів.

Салон оновленого Genesis G70 після поновлення отримав 10,25-дюймовий дисплей. Фото: carscoops.com

За попередньою інформацією G70 буде запропонований покупцям з 2,5-літровим 4-циліндровим турбомотором на 290 сил, який змінить колишній 2-літровий. Для топової версії буде доступний 3,3-літровий V6 з двома турбінами потужністю 365 к.с. Обидві версії будуть оснащуватися виключно автоматичною трансмісією.

2021 Genesis G70. Фото: carscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Genesis представила оновлений флагманський седан G90 і версію Stardust.

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