У США продають легендарний Kaiser Darrin 1954 року: що в ньому особливого

Салон Throttlestop зі штату Вісконсін у США виставив на продаж на eBay легендарний Kaiser Darrin 161 зразка 1954 року. Отримати за нього хочуть 160 900 доларів. У свій час він став першим в Америці спортивним склопластиковим автомобілем.

Модель створили спільними зусиллями між Kaiser та дизайнером Говардом Дарріном. Говард працював з компанією зрідка, через розбіжності щодо стилістики автомобілів. Про це повідомляє Carscoops.

Даррін самостійно почав працювати над прототипом Kaiser Darrin. Він створив його на базі автомобіля Kaiser Henry J, і згодом запросив посадовців компанії подивитися на нову модель.

Коли Генрі Кайзер побачив проєкт, він сказав Дарріну, що компанія не продає спортивні автомобілі. Через це вони почали сперечатися, але в розмову втрутилася дружина Кайзера і сказала, що цей автомобіль "найкрасивіше, що вона коли-небудь бачила", і попросила чоловіка почати його випуск.

У 1952 році автомобіль був вперше представлений, а наступного року на автосалоні у Нью-Йорку він здійснив справжній фурор. Виробництво моделі розпочалося вже у 1954 році.

Kaiser Darrin став справжнім відкриттям, оскільки мав корпус зі склопластику та розсувні двері, які ховалися у передні крила.

Водночас модель також критикували через неоднозначний дизайн передньої частини та високу ціну в 3668 доларів. Це еквівалентно 35 517 доларів на сьогодні і зробило модель дорожчою за Corvette. Також не вражав і двигун автомобіля на шість циліндрів об'ємом 2,6 літри та з віддачею у 90 кінських сил.

Висока ціна, низька продуктивність та кілька інших проблем зробили Kaiser Darrin непопулярним і його виробництво припинилося вже через рік. За цей час встигли продати всього 435 автомобілів.

Отже, один з Kaiser Darrin зараз продає салон Throttlestop. Зазначають, що він "повністю відреставрований та відновлений відповідно до заводських вимог", має шампанський колір кузову та червоний салон.

На одометрі авто вказано 15 933 милі (25 642 км). В оголошенні повідомляють, що авто "їде, керується і працює чудово".

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