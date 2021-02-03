У США показали шестиколісний пікап "Апокаліпс"

Тюнінгова майстерня SoFloJeeps з Флориди презентувала 6-колісний кастом-пікап на базі Jeep Gladiator, який отримав назву Apocalypse.

Про це повідомляє сайт виробника. Американські майстри тюнінгу не перестають дивувати своїми оригінальними авторськими проєктами.

Американські майстри тюнінгу не перестають дивувати своїми оригінальними авторськими проєктами soflojeeps.com

Ще одним прикладом нестандартного підходу до тюнінгу позашляховиків став шестиколісний пікап Apocalypse G, який побудувала компанія SoFloJeeps з Флориди. Всюдихід створений на базі звичайного Jeep Gladiator, але у процесі будівництва машини практично всі елементи були перероблені або модифіковані.

Шестиколісний пікап Apocalypse G побудувала компанія SoFloJeeps з Флориди soflojeeps.com

Передусім було виготовлено потужну подовжену раму, яка дозволила додати ззаду ще одну пару коліс. Так, колісна формула машини тепер 6х6. Підвіску повністю переробили, встановивши стабілізатори Falcon та довгоходні амортизатори Fox. Комплект для збільшення кліренсу дозволив додатково підняти машину над дорогою на 127 мм. Щоб водієві та його супутникам було зручно підніматися в салон, автомобіль забезпечили висувними сходами з електроприводом по обидва боки кузова.

Щоб водієві і його супутникам було зручно підніматися у салон, автомобіль забезпечили висувними сходами soflojeeps.com

Широкі крила виготовлені заново з нержавіючої сталі, а вся світлотехніка виконана на світлодіодах. Для захисту від перешкод на дорозі замість штатних бамперів встановили потужні сталеві "рейки" Grumper, а спереду додали лебідку з тяговим зусиллям 9500 фунтів (4300 кг). Крім того, автомобіль здатний буксувати причіп масою до 5400 кг.

Салон Apocalypse G оброблений водовідштовхувальною шкірою soflojeeps.com

Задня частина салону Apocalypse G soflojeeps.com

У рух цього шестиколісний "монстра" приводить 500-сильний V8 6.2 від Corvette. Салон оброблений водовідштовхувальною шкірою, а лобове скло захищає масивна армована рама від компанії ViCowl.

У рух цього шестиколісного "монстра" приводить 500-сильний V8 6.2 від Corvette soflojeeps.com

Покупцям пропонується придбати один із їхніх готових примірників або замовити машину "під себе". Орієнтовна вартість новинки – від $ 175 тисяч.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hennessey Performance форсувала Jeep Gladiator до 1000 сил, а їхні колеги з компанії Rezvani показали 6-колісний всюдихід Rezvani Hercules 6x6.