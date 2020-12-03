У США побудують електромобіль на базі старої "Ниви" за $11 000

Віталій Сазонов Новини 16:55, 3.12.2020 Оновлено: 16:58, 3.12.2020

Американський відеоблогер вирішив побудувати електромобіль своїм руками. За основу він вибрав досить специфічний автомобіль – ВАЗ-2121 "Нива". Купівля машини обійшлася в 11 000 доларів, що досить недешево як для старого радянського легковика.

Як випливає з відео, опублікованого його автором на YouTube-каналі Kiwi EV adventures, для втілення своєї ідеї він придбав "Ниву" 1982 року. Машина попалася з невеликим пробігом і майже в ідеальному стані, чим і пояснюється її ціна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Базою для електрокара послугує "Нива" 1982 року
Скріншот відео

Свій вибір Kiwi EV пояснив тим, що у ВАЗ-2121 "невичерпані позашляхові можливості". Ба більше, багато років на "Ниві" їздив його батько, а наприкінці 1990-х і в самого блогера був такий позашляховик.

Машина коштувала 11 000 доларів, проте вона в практично ідеальному стані
Скриншот відео

Цікаво, що у Kiwi EV вже є великий досвід у створенні саморобних електрокарів. У 2007 році він перевів власний Mitsubishi на електрику, після 9 місяців напруженої роботи.

На цьому етапі ентузіаст займається доставкою автомобіля з місця покупки додому – зі штату Флорида до Сіетла, Вашингтон, це близько 5 500 км. Далі на блогера чекає багато годин роботи і десятки тисяч витрачених доларів на створення конверсії.

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