У США назвали переможців конкурсу "Автомобіль 2021 року"

У США підбили підсумки конкурсу "Автомобіль 2021 року". Традиційно в ньому вибирали переможців у трьох основних номінаціях.

Про це повідомляє пресслужба організації. У нинішньому році в конкурсі NACTOY брали участь 27 фіналістів у трьох категоріях – "Легковий автомобіль", "Пікап" та "Кросовер".

На фінальному голосуванні були обрані по три претенденти на кожен з престижних титулів. За перемогу у категорії "Легкові автомобілі" боролися Genesis G80, Hyundai Elantra та Nissan Sentra. Всі вони отримали свіжий дизайн та велику кількість поліпшень порівняно з моделями минулих років. Перемогу в цій категорії здобув седан Hyundai Elantra.

Перемогу у категорії "Легковий автомобіль" здобув седан Hyundai Elantra northamericancaroftheyear.org

У категорії "Пікапи" запекла боротьба розгорілася між культової моделлю Ford F-150, досить молодим претендентом Jeep Gladiator Mojave та потужним Ram 1500 TRX. Серед них у новому поколінні дебютував тільки Ford, а решта представляли собою версії вже показаних раніше моделей. Тому перемога одного з найулюбленіших в Америці автомобілів була очевидна – Ford F-150 у п'ятий раз в історії конкурсу отримав престижний титул "Пікапа року".

Ford F-150 у п'ятий раз став переможцем у номінації "Пікап року" northamericancaroftheyear.org

Ну і нарешті, у категорії "Кросовери" все три моделі були абсолютно новими – Ford Mustang Mach E, Genesis GV80 та Land Rover Defender. Тут перед членами журі був, мабуть, найскладніший вибір, і вони проголосували "за електрику", віддавши приз першому повністю електричному кросоверу – Ford Mustang Mach E.

"У цей дуже складний рік було непросто вибрати з 27 учасників конкурсу найбільш гідних претендентів на перемогу. Особливо складно було зробити вибір серед 15 позашляховиків, кожен з яких чудовий майже в усіх відношеннях", – коментує президент журі NACTOY Гері Вітценбург.

Нагадаємо, що переможцем торішнього конкурсу NACTOY 2020 серед легкових автомобілів став культовий американський спорткар Chevrolet Corvette восьмого покоління. "Найкращим кросовером" було названо корейський Kia Telluride, а серед пікапів перемогу здобув Jeep Gladiator.

У 2020 році переможцями в номінаціях стали Chevrolet Corvette, Kia Telluride та Jeep Gladiator obozrevatel.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Європі визначили сімку фіналістів конкурсу "Автомобіль року", а ось переможець конкурсу Autobest вже відомий.