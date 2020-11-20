У США назвали найбільш надійні та ненадійні авто сучасності

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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У США назвали найбільш надійні та ненадійні авто сучасності

Американська некомерційна організація Consumer Reports склала рейтинг надійності авто 2020 року. Переможці й аутсайдери були обрані як серед марок, так і конкретних моделей. Найбільше надійних машин виявилося серед "японців", а ненадійних – серед "американців".

Як випливає зі звіту Consumer Reports, абсолютним переможцем в питанні надійності стала Mazda. Їй вдалося обійти багаторічних лідерів цього рейтингу – Lexus і Toyota. Також експерти похвалили Honda і Buick. А ось найменшу надійність продемонстрували Lincoln, Tesla і Volkswagen. Крім того, нарікання викликали Mini і Ford.

Що ж стосується моделей, найвищий рівень надійності показали Toyota Prius, Lexus NX і Buick Encore. Зі зворотного боку рейтингу розташувалися Chevrolet Silverado, Subaru Ascent і VW Atlas.

Найнадійніші авто 2020 року
Десять найнадійніших авто 2020 року версії Consumer Reports

  1. Toyota Prius;

  2. Lexus NX;

  3. Buick Encore;

  4. Lexus GX;

  5. Honda HR-V;

  6. Toyota Prius Prime;

  7. Hyundai Kona;

  8. Audi A5;

  9. Audi A4;

  10. Mazda CX-5.

Найбільш ненадійні авто 2020 року
Десять самих ненадійних авто 2020 року версії Consumer Reports

  1. Chevrolet Silverado;

  2. Subaru Ascent;

  3. Volkswagen Atlas;

  4. Jeep Compass;

  5. Volvo XC90;

  6. Chevrolet Colorado;

  7. Tesla Model S;

  8. Jeep Wrangler;

  9. Ford EcoSport;

  10. Volvo XC60.

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