У США назвали найбільш надійні та ненадійні авто сучасності
Американська некомерційна організація Consumer Reports склала рейтинг надійності авто 2020 року. Переможці й аутсайдери були обрані як серед марок, так і конкретних моделей. Найбільше надійних машин виявилося серед "японців", а ненадійних – серед "американців".
Як випливає зі звіту Consumer Reports, абсолютним переможцем в питанні надійності стала Mazda. Їй вдалося обійти багаторічних лідерів цього рейтингу – Lexus і Toyota. Також експерти похвалили Honda і Buick. А ось найменшу надійність продемонстрували Lincoln, Tesla і Volkswagen. Крім того, нарікання викликали Mini і Ford.
Що ж стосується моделей, найвищий рівень надійності показали Toyota Prius, Lexus NX і Buick Encore. Зі зворотного боку рейтингу розташувалися Chevrolet Silverado, Subaru Ascent і VW Atlas.
Toyota Prius;
Lexus NX;
Buick Encore;
Lexus GX;
Honda HR-V;
Toyota Prius Prime;
Hyundai Kona;
Audi A5;
Audi A4;
Mazda CX-5.
Chevrolet Silverado;
Subaru Ascent;
Volkswagen Atlas;
Jeep Compass;
Volvo XC90;
Chevrolet Colorado;
Tesla Model S;
Jeep Wrangler;
Ford EcoSport;
Volvo XC60.
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