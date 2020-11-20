У США назвали найбільш надійні та ненадійні авто сучасності

Американська некомерційна організація Consumer Reports склала рейтинг надійності авто 2020 року. Переможці й аутсайдери були обрані як серед марок, так і конкретних моделей. Найбільше надійних машин виявилося серед "японців", а ненадійних – серед "американців".

Як випливає зі звіту Consumer Reports, абсолютним переможцем в питанні надійності стала Mazda. Їй вдалося обійти багаторічних лідерів цього рейтингу – Lexus і Toyota. Також експерти похвалили Honda і Buick. А ось найменшу надійність продемонстрували Lincoln, Tesla і Volkswagen. Крім того, нарікання викликали Mini і Ford.

Що ж стосується моделей, найвищий рівень надійності показали Toyota Prius, Lexus NX і Buick Encore. Зі зворотного боку рейтингу розташувалися Chevrolet Silverado, Subaru Ascent і VW Atlas.

Toyota Prius; Lexus NX; Buick Encore; Lexus GX; Honda HR-V; Toyota Prius Prime; Hyundai Kona; Audi A5; Audi A4; Mazda CX-5.

Chevrolet Silverado; Subaru Ascent; Volkswagen Atlas; Jeep Compass; Volvo XC90; Chevrolet Colorado; Tesla Model S; Jeep Wrangler; Ford EcoSport; Volvo XC60.

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