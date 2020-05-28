У США досі рекламують Toyota 1993 року випуску

Користувач Instagram safegabe сфотографував рекламний щит із зображенням Toyota Supra 1993 року. Це сталося в США в місті Сан-Франциско на центральному шосе номер 101.

Доля цієї реклами цікава та незвичайна. Почнемо з того, що в минулому році з'явилося нове покоління Toyota Supra A90, яке продовжило історію одного з кращих японських спорткарів. Але чому користувачі, замість нової моделі, побачили рекламу автомобіля тридцятирічної давнини?

Стара Тойота все ще зображена на рекламному щиті Instagram safegabe

Конкретний рекламний щит належить компанії Clear Channel Outdoor, яка займається розміщенням реклами та афіш. Отже, саме в цій компанії можна дізнатися долю білборду, на якому досі зображена стара Тойота.

ЧИТАЙТЕ: У Китаї показали суміш УАЗа і Toyota Land Cruiser

Журналісти The Drive зв'язалися з регіональним президентом CCO Бобом Шміттом, щоб дізнатися подробиці. Той розповів, що раніше зображення на рекламні щити наносили художники ручним розписом. Але вже на початку 90-х років минулого століття компанія перейшла на більш сучасну технологію друку на вінілових аркушах.

Реклама Toyota Supra 1993 року виявилась останнім зображенням, яке намалювали вручну. Згодом інші надруковані реклами просто клеїли поверх зображення, яке вирішили зберегти і ніяк не зафарбовувати. Багато в чому це пов'язано з тим, що малюнок Supra вийшов майже повністю чорним, що виявилося ідеальною основою для будь-якої подальшої реклами, наклеєної зверху.

Стара Тойота все ще зображена на рекламному щиті thedrive.com

Таким чином, кожного разу, коли неактуальне зображення знімають з рекламного щита, проїжджаючі по шосе автомобілісти бачать рекламу старої Toyota Supra, якій вже виповнилося 27 років. Знову ж таки, завдяки тому, що всі ці роки малюнок був захищений вініловими полотнами, зображення відмінно збереглося і досі виглядає як нова реклама.

ЧИТАЙТЕ: Новий кросовер Toyota здивував назвою і дизайном

З огляду на вік цього малюнка, його відмінний стан, а також культовий статус минулого покоління Тойота Супра, яка тільки нещодавно отримала наступника через майже три десятиліття, цей рекламний щит може стати предметом сучасного мистецтва і знайти колекційну цінність. Можна припустити, що в подальшому на якомусь аукціоні знайдеться ентузіаст, готовий заплатити за білборд велику суму грошей. У будь-якому випадку, поки в Clear Channel Outdoor не планують продавати цей дивовижний малюнок з історією.

Минулій генерації Toyota Supra виповнилося без малого 30 років toyota.com

Нова Toyota Supra A90 дебютувала в 2019 році toyota.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про повністю розбиту Toyota, яку помітили на дорозі під час руху.