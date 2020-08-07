У соцмережі обговорюють відео з поліцейськими на нерозмитненому авто

Користувач Facebook Санжаров Віталій опублікував відео, в якому невідомий вирішив "з'ясувати стосунки" з поліцією. Автора ролика обурило те, що правоохоронці пересувалися не на службовій машині, а на нерозмитненому авто.

"Наші поліцейські їздять на машинах на іноземній реєстрації, а другим кажуть, що все повинно бути згідно з чинного законодавства [маючи на увазі, що експлуатація нерозмитнених авто є незаконною – ред.], – висловився автор відео.

У коментарях до ролика користувачі Фейсбуку неоднозначно оцінили відео. Деякі підтримали автора, інші ж вважали його претензії необгрунтованими:

"Автор - ображений ра * уль. Де сказано, що працівники поліції у власних цілях не можуть користуватися ТЗ на іноземній реєстрації? Або з цього мультфільму десь випливає, що автомобіль ввезений з порушенням митного законодавства?, – зазначив один з користувачів.

"А в чому проблема? Де видно, що він патрулює? У людини є машина, вона добирається на ній на роботу і з роботи або в особистих справах. Або це заборонено?", – зауважив інший.

Відео з поліцейськими на нерозмитненим авто. Скріншот публікації

У той же час не обійшлося і без ірончиних коментарів на кшталт: "Ч*рт забув поставити проблискові маячки на євробляху".

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