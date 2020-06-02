У соцмережах обговорюють "невловиму" для камер автофіксації машину

У Facebook-спільноті "Київ Автомобільний" з'явилося відео за участю Toyota Camry із "замаскованими" номерами. Багато користувачів, як і сам автор відео, цікавиться: як нещодавно встановлені камери автофіксації визначатимуть цей автомобіль?

У ролику видно, що в "Тойоти" справді погано читаються номери – власник встановив рамку, яка їх добре затемнює. Водночас одні користувачі впевнені, що така рамка цілком здатна "врятувати" від фіксації перевищення швидкості, інші ж заявляють, що цей девайс не має сенсу.

Toyota Camry із затемненими номерами Скриншот відео

"Як камера відеофіксації такі рамки визначатиме? Мені довелося під'їхати дуже близько, щоб побачити цифри", – зазначив автор.

До речі, як раніше писав OBOZREVATEL, першого ж дня роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві помітили кросовер із заклеєними номерами.

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