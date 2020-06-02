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2 червня • оновлено в 15:41
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У соцмережах обговорюють "невловиму" для камер автофіксації машину

10.2т
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У Facebook-спільноті "Київ Автомобільний" з'явилося відео за участю Toyota Camry із "замаскованими" номерами. Багато користувачів, як і сам автор відео, цікавиться: як нещодавно встановлені камери автофіксації визначатимуть цей автомобіль?

У ролику видно, що в "Тойоти" справді погано читаються номери – власник встановив рамку, яка їх добре затемнює. Водночас одні користувачі впевнені, що така рамка цілком здатна "врятувати" від фіксації перевищення швидкості, інші ж заявляють, що цей девайс не має сенсу.

Toyota Camry із затемненими номерами

Toyota Camry із затемненими номерами

Скриншот відео

"Як камера відеофіксації такі рамки визначатиме? Мені довелося під'їхати дуже близько, щоб побачити цифри", – зазначив автор.

До речі, як раніше писав OBOZREVATEL, першого ж дня роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві помітили кросовер із заклеєними номерами.

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Тема
Автоновини України
Теги
ПДР авто курйоз
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