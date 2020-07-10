У Skoda з'явиться стильний родстер

В рамках святкування 125-річчя компанії, група студентів, які навчаються в Академії Skoda готує проект родстера, який отримав символічну назву Slavia.

Перші начерки майбутнього родстера Slavia. фото: skoda-storyboard.com

Ескіз інтер'єру Skoda Slavia. фото: skoda-storyboard.com

Основою для створення моделі став компактний хетчбек Skoda Scala. Ім'я для родстера обрано не випадково. Сто років потому, у далекому 1895 році під маркою Slavia два Вацлава – Лаурин і Клемент – почали випускати велосипеди.

Команда студентів Академії Skoda, які беруть участь в проекті в цьому році. фото: skoda-storyboard.com

Це вже сьомий проект, створений за останні роки командою студентів академії. Члени команди, що працює над проектом збираються щотижня, щоб в рамках двогодинної зустрічі обговорити ідеї і їх реалізацію. В даний час вся увага студентів сконцентрована на опрацюванні деталей інтер'єру майбутнього родстера.

Студенти обговорюють інтер'єр майбутнього родстера. фото: skoda-storyboard.com

Кожен елемент майбутнього авто всебічно обговорюється командою. фото: skoda-storyboard.com

Автомобіль буде пофарбований в спеціальний колір з фосфоресцирующим ефектом. Позбавлений даху, автомобіль буде посилений, замість чотирьох дверей будуть дві ширші, також зміниться форма капота і задньої частини кузова.

Хетчбек Scala позбавляють даху. фото: skoda-storyboard.com

Автомобіль отримає стильні колісні диски RS, розташований по центру патрубок вихлопної системи і спортивні крісла Recaro в салоні. Цікавою деталлю новинки стане емблема Skoda на задній панелі. Хромовані літери замінювати аналогічні за формою світлодіоди червоного кольору, які будуть виконувати функцію третього стоп-сигналу.

Фірмова емблема буде виконувати функцію третього стоп-сигналу. фото: skoda-storyboard.com

Презентація новинки відбудеться цього літа, але дату поки зберігають в таємниці.

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