У сімействі нової Skoda Octavia – додаток

Сімейство нової Skoda Octavia поповнилася новою версією Scout.

Нагадаємо, що в кінці минулого року компанія Skoda презентувала нове покоління свого бестселера Octavia. У березні сімейство поповнила "заряджена" версія RS, а тепер в сім'ї з'явилася "позашляхова" модифікація Scout.

2021 Skoda Octavia Scout skoda-storyboard.com

Як і в попередні роки, Scout буде доступний виключно в кузові універсал. Від звичайної Octavia новинка традиційно відрізняється збільшеним на 15 мм дорожнім просвітом, пакетом "погані дороги" і захисним обвісом по периметру.

Ще однією цікавою особливістю нової Octavia Scout є поява вперше монопроіводної версиї, яка дозволить придбати автомобіль у "позашляховом" вигляді за менші гроші.

Новинка отримала широку гаму моторів концерну Volkswagen Group. Базовими стануть бензиновий 1.5 TSI (150 к.с.) і дизельний 2.0 TDI (115 к.с.) двигуни. Вони будуть працювати разом із 6-ступінчастою "механікою" і повним приводом.

2021 Skoda Octavia Scout skoda-storyboard.com

Наступна версія оснащується гібридним силовим агрегатом 1.5 TSI e-TEC з технологією "м'якого" гібрида, 7-ступінчастою роботизованою коробкою з двома зчепленнями і переднім приводом. Якщо ж вам хочеться більше потужності, можна вибрати варіант 2.0 TSI на 190 сил або новітній турбодизель 2.0 TDI EVO, який має в своєму арсеналі 200 "конячок" і 400 Нм крутного моменту. Обидві топ-версії оснащені повнопривідною трансмісією і "роботом" DSG, причому, дизельна модифікація здатна тягнути за собою причіп масою до 2 тонн.

Побудований на базі універсала Octavia Combi, новий Scout став на 16 мм довшим і на 15 мм ширше попередника. Об'єм багажника – один з кращих в класі – 640 л. Стандартні 18-дюймові диски можна замінити на опціонні 19-дюймові.

2021 Skoda Octavia Scout skoda-storyboard.com

Skoda також зробила деякі зміни в салоні, щоб відрізнити версію Scout від інших представників сімейства Octavia. Наприклад, сидіння мають ексклюзивне оздоблення, а приладова панель отримала вставки "під дерево". В оздобленні інтер'єру з'явилися контрастний коричневий рядок і хромовані деталі, що прикрасили центральну консоль і дверні карти.

2021 Skoda Octavia Scout skoda-storyboard.com

В багату базову комплектацію увійшли, в тому числі, сріблясті рейлінги на даху, зовнішні дзеркала з електроприводом і підігрівом та протитуманні світлодіодні фари. За додаткову плату можна замовити матричні LED-фари головного світла і інформаційно-розважальну систему з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм.

2021 Skoda Octavia Scout skoda-storyboard.com

Поява Skoda Octavia Scout у європейських дилерів очікується в другій половині нинішнього року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Skoda готує суперника Renault Duster.