У Швеції з'явився автомобіль з характеристиками літака

Гібридні автомобілі посилюють позиції перед електрокарами. Свіже підтвердження – Koenigsegg Gemera, який буквально вразив своїми видатними характеристиками.

Імпровізований Женевський автосалон триває в режимі онлайн, адже фактичну виставку скасували через коронавирус. Як стало відомо OBOZREVATEL, однією з найбільш цікавих і несподіваних прем'єр став гібридний суперкар Koenigsegg Gemera.

Чи зуміє Koenigsegg Gemera обігнати літак? У нього для цього все є koenigsegg.com

Що в ньому особливого? Почнемо з силової установки, яка складається відразу з чотирьох двигунів. Один з них – бензиновий, власної розробки Koenigsegg. Цікаво, що шведським інженерам вдалося вичавити з трьохциліндрового агрегату об'ємом всього 2 л цілих 600 к.с. та 600 Нм крутного моменту.

Новий гібрид Koenigsegg Gemera виглядає майже елегантно koenigsegg.com

Варто відзначити, що і цих показників досить для того, щоб заявити про себе у світі по-справжньому потужних автомобілів. Однак Koenigsegg Gemera вирішив подбати про екологію і отримати додаткову потужність. Завдяки трьом електромоторам сумарна віддача становить 1700 к.с. та неймовірні 3500 Нм крутного моменту. Це вже рівень літакових двигунів, нехай і не найпотужніших.

Дві великі двері відкривають доступ до практичного інтер'єру koenigsegg.com

Проте, шведський автовиробник має намір випустити такий транспортний засіб на дороги загального користування. Але випущено буде всього 300 екземплярів за ціною близько 1 000 000 доларів кожен.

Салон Koenigsegg Gemera здатний розмітити чотирьох осіб koenigsegg.com

Стильна обробка та сучасне обладнання характеризують інтер'єр Koenigsegg Gemera koenigsegg.com

На що здатний гібридний Koenigsegg Gemera? Розгін до 100 км/год займає 1,9 с. У компанії мають намір досягти 400 км/год швидше за будь-який інший дорожній автомобіль, однак максимальна швидкість може виявитися навіть вищою. Виключно за допомогою елеткромоторів новинка може розігнатися до 300 км/год, а батарея неназваної ємності забезпечить 50 км запасу ходу без участі ДВЗ.

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Koenigsegg Regera – одна з найвідоміших моделей бренду. Крім характерних дверей, спадкоємність дизайну відстежити непросто koenigsegg.com

При цьому в компанії подбали про комфорт пасажирів – салон вміщує чотири людини. Для передніх і задніх сідоків передбачені два великих монітори та 8 підстаканників на весь інтер'єр! Крім того, є Wi-Fi та фірмові "двері-ножиці". І варто відзначити дизайн. На інші моделі шведського виробника Gemera майже не схожий, але виглядає дуже добре, відразу заявляючи про свої видатні здібності. І все це в поєднанні з комфортом для далеких подорожей. Відмінно!

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