У Швейцарії виявили незвичайний Chevrolet

Якщо вам доведеться побувати в Цюріху, то ви зможете орендувати цей незвичайний Chevrolet El Corvettino C5 Pickup.

Нестандартну версію культового американського спорткара виявили в Швейцарії. Автомобіль належить компанії Neufeld's Special Cars Zurich, яка з 1972 року спеціалізується на продажу класичних авто і оренду машин для кінозйомок.

Chevrolet El Corvettino C5 Pickup corvette.ch

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Зокрема, даний Corvette перероблений в оригінальний камера-кар. Для зйомок замість багажника встановили невелику вантажну площадку, оброблену "нержавейкой". Салон відокремлює спеціальна панель з невеликим вікном. При бажанні, панель даху можна зняти.

Chevrolet El Corvettino C5 Pickup corvette.ch

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"Донором" для незвичайного примірника послужив Chevrolet Corvette п'ятого покоління (1997-2004). Автомобіль оснащений базовим 5,7-літровим V8 і має двокольорове забарвлення в стилі Corvette першого покоління.

Chevrolet Corvette першого покоління в заводській двокольоровим забарвленням corvette.ch

Як писав раніше OBOZREVATEL, американські умільці переробили пікап для роботи на дровах.

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