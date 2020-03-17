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17 березня • оновлено в 09:14
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У Шотландії знайшли викинуті Lada Niva і Samara

3.3т
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На півночі Великої Британії виявили звалище із закинутими Lada. Незважаючи на те, що моделі цієї марки добре відомі в наших краях, раніше вони активно поставлялися і до Туманного Альбіону.

Як з'ясував OBOZREVATEL, покинуті Лади знаходяться на напівзанедбаному автомобільному кладовищі на околиці міста Глазго, Шотландія. Як видно на фото, серед "викинутих" машин є кілька екземплярів Lada Niva і Lada Samara, при цьому остання представлена ще й лімітованою версією Sedona з золотистим забарвленням кузова.

Викинуті Lada у Шотландії

Викинуті Lada у Шотландії

UK Garage Finds, Facebook

Автомобілі знаходяться у напіврозібраному стані або ж, як мінімум, без деяких комплектуючих, окрім того, вони вже вкрилися корозією. Судячи з усього, машини не на ходу.

Викинуті Lada у Шотландії

Викинуті Lada у Шотландії

UK Garage Finds, Facebook

Автомобілі Lada імпортувалися до Британії з 1974 по 1997 рік, пік популярності на них у цій країні припав на другу половину 80-х – тоді щорічно продавалося по кілька десятків тисяч екземплярів. Досі у ВАЗів є безліч шанувальників серед жителів Сполученому Королівства, проте останнім час автомобілі стали зникати з британських доріг в силу зношеності. Саме цим і зумовлена поява таких звалищ.

Викинуті Lada в Шотландії

Викинуті Lada в Шотландії

UK Garage Finds, Facebook

Викинуті Lada в Шотландії

Викинуті Lada в Шотландії

UK Garage Finds, Facebook

Викинуті Lada в Шотландії

Викинуті Lada в Шотландії

UK Garage Finds, Facebook

Викинуті Lada в Шотландії

Викинуті Lada в Шотландії

UK Garage Finds, Facebook

Викинуті Lada в Шотландії

Викинуті Lada в Шотландії

UK Garage Finds, Facebook

До речі, як раніше OBOZREVATEL, в кінці минулого року в Україні виявили вражаюче звалище з автомобілями ЗАЗ Славута. На ньому знаходиться кілька десятків машин, причому всі вони – жовтого кольору.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
ВАЗ Лада ретро Lada б/к автомобіль
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Комментарии на сайте не модерированы
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Кому нужен этот наш российский хлам?!
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Маринов Михаил, с каких пор эти машины стали украинскими.
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