У SEAT Tarraco з'явилася потужна бензинова модифікація

Іспанська компанія SEAT почала виробництво нової версії свого флагманського кросовера Tarraco.

Про це повідомляє пресслужба виробника. До недавнього часу модель пропонувалася з бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 150 до 190 к.с.

Тепер в арсеналі кроссовера з'явиться 2-літровий турбований мотор TSI, який розвиває потужність 245 к.с., а обертовий момент досягає 370 Нм. У парі з ним пропонується 7-ступінчаста роботизована коробка передач DSG з двома зчепленнями. Реалізувати потенціал силового агрегату допомагає повноприводна трансмісія 4Drive з муфтою на задній осі.

Варто відзначити, що це не єдина потужна версія кросовера. Наприкінці минулого року іспанський виробник анонсував появу у сімействі гібридної модифікації Tarraco e-Hybrid. Вона отримала силову установку, яка складається з бензинового 1,4-літрового турбомотора (150 к.с.), електродвигуна (115 к.с.) і літій-іонної батареї енергоємністю 13 кВтг. Сумарна потужність установки досягає 245 л.с., а максимальний обертовий момент досягає 400 Нм. Вся ця міць відправляється до ведучих коліс через 6-ступінчасту DSG.

Однак, за своїми динамічним та швидкісним характеристикам вона поступається новинці. Зокрема, версії 2.0 TSI на розгін до першої "сотні" потрібно 6,2 с, а гібриду – 7,5 с, а максимальна швидкість досягає 228 км/год проти 205 км/год – у e-Hybrid.

Топова модель буде запропонована в багатих комплектаціях FR та Xcellence, з 5- та 7-місним салоном. Поява новинки у європейських дилерів очікується у першому кварталі цього року, а ціна буде оголошена ближче до початку продажів.

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