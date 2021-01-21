У SEAT Tarraco з'явилася потужна бензинова модифікація

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
705
У SEAT Tarraco з'явилася потужна бензинова модифікація

Іспанська компанія SEAT почала виробництво нової версії свого флагманського кросовера Tarraco.

Про це повідомляє пресслужба виробника. До недавнього часу модель пропонувалася з бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 150 до 190 к.с.

В арсеналі кроссовера з'явиться 2-літровий турбований мотор TSI

Тепер в арсеналі кроссовера з'явиться 2-літровий турбований мотор TSI, який розвиває потужність 245 к.с., а обертовий момент досягає 370 Нм. У парі з ним пропонується 7-ступінчаста роботизована коробка передач DSG з двома зчепленнями. Реалізувати потенціал силового агрегату допомагає повноприводна трансмісія 4Drive з муфтою на задній осі.

Топова модель буде запропонована в багатих комплектаціях FR і Xcellence

Варто відзначити, що це не єдина потужна версія кросовера. Наприкінці минулого року іспанський виробник анонсував появу у сімействі гібридної модифікації Tarraco e-Hybrid. Вона отримала силову установку, яка складається з бензинового 1,4-літрового турбомотора (150 к.с.), електродвигуна (115 к.с.) і літій-іонної батареї енергоємністю 13 кВтг. Сумарна потужність установки досягає 245 л.с., а максимальний обертовий момент досягає 400 Нм. Вся ця міць відправляється до ведучих коліс через 6-ступінчасту DSG.

Реалізувати потенціал силового агрегату допомагає повноприводна трансмісія 4Drive

Однак, за своїми динамічним та швидкісним характеристикам вона поступається новинці. Зокрема, версії 2.0 TSI на розгін до першої "сотні" потрібно 6,2 с, а гібриду – 7,5 с, а максимальна швидкість досягає 228 км/год проти 205 км/год – у e-Hybrid.

Версії 2.0 TSI на розгін до першої "сотні" потрібно 6,2 с

Топова модель буде запропонована в багатих комплектаціях FR та Xcellence, з 5- та 7-місним салоном. Поява новинки у європейських дилерів очікується у першому кварталі цього року, а ціна буде оголошена ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія SEAT представила перший електромобіль бренду, а модель Leon отримала головну нагороду конкурсу Autobest 2021.

ІспаніяНовини автосвітунові автоавтоновиниSeatкросовер