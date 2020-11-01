У що пограти на телефоні: Blocky Roads і саморобні машини

Смартфон – щоденний помічник у простих і складних завданнях. Іще одне важливе призначення – розваги. Якщо раніше ігри в мобільних телефонах були примітивними, сьогодні вони здатні здивувати.

АвтоОбоз дослідив плеймаркет на предмет незвичайних проєктів і знайшов Blocky Roads. Крім веселих мандрівок на швидкість, ця гра здивувала приємним і навіть захопливим геймплеєм. І до того ж виявилася симулятором конструктора.

Почати варто з того, що в грі є сюжет. Це досить незвично для гоночних проєктів, де процес зосереджений навколо автомобілів (або інших транспортних засобів), умінь гравця і правильних стилістичних та геймплейних деталей. З останніми пунктами у Blocky Roads усе нормально, про це поговоримо нижче. Але сюжет – елемент, без якого в такій грі точно можна обійтися. Проте не цього разу.

Спершу вам показують короткий ролик, у якому герой – власник ферми – дивом залишається живим після "нападу" торнадо, яке робить щось страшне з тваринами і руйнує всі будівлі. Стиль гри мультяшний (оповідання – теж), тому жодного насильства нам не покажуть. Все просто зникає. Наявність сюжету закономірно окреслює попереду мету, до якої необхідно рухатися, – відновлення ферми й повернення всіх тварин. У цьому якось нам допоможе проходження рівнів. Хоча б грати цікаво!

Автопарк великий: позашляховики, кабріолети, вантажівки, мотоцикл, трактор, танк, квадроцикл і навіть гоночний болід. Усі вони відрізняються своєю поведінкою і характером їзди, це приємна деталь. Також наявна система кастомізації, без якої просто неможливо обійтися – вона зрозуміла і повністю виправдана. Якщо стандартні машини не здадуться цікавими, Blocky Roads дозволить створити свій транспортний засіб. Мабуть, ця механіка становить щонайменше третину привабливості проєкту.

Створення унікальної машини організовано за принципом конструктора, де необхідно будувати кузов із кубиків. Їхнє розташування можна вибирати, колір налаштовується за допомогою стандартного набору і просунутої палітри, якщо необхідні унікальні відтінки. Водночас фізика гри безпосередньо реагує на ваші конструкторські здібності: наприклад, якщо у автомобіля зробити занадто масивною передню частину або корму, розвагування порушиться, і ви обов'язково відчуєте це під час заїзду. Відмінно!

Рівні, які необхідно проходити, візуально витримані в піксельній стилістиці, як і все в Blocky Roads – напевно, автори надихалися знаменитим Minecraft. Вийшло розкішно. Пейзажі яскраві, фактурні й дуже різноманітні. Складність змінюється в міру просування "сюжету". Якщо перший рівень своєю дружелюбністю обережно вводить вас у курс справи, привчаючи до ігрових механік, то до середини гри доведеться постаратися як слід, щоб доїхати до кінця траси хоча б із мінімальним залишком здоров'я машини. Тут є пошкодження, тому за технічним станом під час заїзду необхідно стежити. А ще лава – дуже небезпечна штуковина, від дотику з нею автомобіль вибухає, а рівень доведеться проходити заново.

Основа ігрової механіки – підтримання рівноваги. Траси наповнені пагорбами, трамплінами і ямами. В повітрі доведеться щоразу балансувати, щоб обов'язково приземлитися на колеса. З просуванням по кар'єрі ті самі пагорби стають вищими, а схили – крутішими, що незмінно приводить нас до системи кастомізації. Можна налаштувати потужність двигуна, стійкість кузова, доопрацювати підвіску – ці модифікації в певний момент стають необхідністю, тому обійтися без них не вдасться.

Звісно, особливе задоволення від ігрового процесу виходить під час заїздів на власному транспортному засобі, який обов'язково радує око. Через те, що жодних обмежень вам не дають, побудувати можна що завгодно – суперкар, автобус, будинок або шматочок торта. Головне – не забути "прокачати" мотор, щоб їхати якомога швидше і ефективно підніматися на круті височини. Дія відбувається під кумедну й досить інфантильну музику. Сама по собі вона звучить погано, але відмінно доповнює атмосферу гри, щоб на обличчі гравця до самого фіналу залишалася усмішка.

Плюси:

Створення унікального транспортного засобу

Приємне керування

Серйозна і виправдана модифікація автомобілів

Наростальна складність рівнів

Мінуси:

Дурнуватий сюжет

Дивна музика

OBOZREVATEL також встиг пограти у Vertigo Racing. Цей проєкт за правом можна назвати однією з найбільш незвичайних, атмосферних і пам'ятних гоночних ігор, яка захоплює з перших секунд.