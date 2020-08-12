У сараї знайшли дві нові "машини часу": тепер їх продають по $50 000

У Каліфорнії, США, виявили два культових автомобілі DeLorean DMC-12, які ось уже як чотири десятки років стоять нічийними в сараї. Обидва автомобілі – практично нові, і зараз їх продають по 50 000 доларів за штуку.

DeLorean DMC-12 є одним із найбільш знакових автомобілів в історії. Свою популярність він здобув завдяки фільму "Назад в майбутнє" 1985 року, де виступав як машина часу. І незважаючи на той час, що минув, велика кількість фанатів цієї кінострічки досі мріють роздобути у своє розпорядження хоча б один DeLorean DMC-12 – а зробити це не так просто, оскільки тираж моделі був невеликий.

DeLorean DMC-12 з сараю, які продають по $ 50 000. Фото: roadandtrack.com

Проте, зараз є чудова можливість купити одразу два DeLorean DMC-12 (обидві машини готові продати тільки в парі), до того ж у чудовому стані (щоправда, у одного з примірників є проблеми з дверним механізмом, до того ж не вистачає деяких деталей). Сайт roadandtrack пише, що пробіг одного зі спорткарів становить 2612 км, а іншого – лише 23 км.

DeLorean DMC-12 з сараю, які продають по $ 50 000. Фото: roadandtrack.com

Обидва автомобілі виготовлені в 1981 році, з чого можна зробити висновок, що в сараї їх замкнули майже відразу після купівлі (власне, на це вказує і пробіг).

DeLorean DMC-12 з сараю, які продають по $ 50 000. Фото: roadandtrack.com

DeLorean DMC-12 з сараю, які продають по $ 50 000. Фото: roadandtrack.com

Нагадаємо, характеристики DeLorean DMC-12 такі: автомобіль оснащений 2,8-літровим атмфосферним V6, який видає 132 к.с. потужності і 208 Нм крутного моменту; розгін до 100 км/год – 10,5 с, максимальна швидкість – 177 км / год.

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