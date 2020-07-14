У Росії засвітилася дивакувата підробка автомобіля за $3 млн

Віталій Сазонов Новини 15:30, 14.07.2020

У Росії сфотографували копію знаменитого Bugatti Chiron. На жаль, машина лише представлена з одного ракурсу (вид ззаду), але деякы висновки про її дизайні все ж можна зробити.

Знімок незвичайного авто опублікував Instagram-аккаунт Supercarspotter69.

Копія Bugatti Chiron.
Скріншот публікації

З одного боку, машина являє собою точну копію Bugatti Chiron. Але з іншого – вона взагалі немає нічого спільного зі спорткарами через свою форму, не кажучи вже про схожість з культовим французьким гіперкаром за 3 млн доларів.

Цікаво, що деякі елементи зроблені навіть точно – наприклад, складний малюнок "корми", виштамповка під знак і світлодіодні ліхтарі. Однак пропорції і недоладні лінії відразу дають зрозуміти, що це не справжній гіперкар.

Для порівняння, нижче на фото представлений оригінальний Bugatti Chiron.

Справжній Bugatti Chiron.
Фото: cars.com
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