У Росії засвітилася дивакувата підробка автомобіля за $3 млн
Дивна копія Bugatti Chiron з Росії.. Фото: Instagram / Supercarspotter69
У Росії сфотографували копію знаменитого Bugatti Chiron. На жаль, машина лише представлена з одного ракурсу (вид ззаду), але деякы висновки про її дизайні все ж можна зробити.
Знімок незвичайного авто опублікував Instagram-аккаунт Supercarspotter69.
Копія Bugatti Chiron. Скріншот публікації
З одного боку, машина являє собою точну копію Bugatti Chiron. Але з іншого – вона взагалі немає нічого спільного зі спорткарами через свою форму, не кажучи вже про схожість з культовим французьким гіперкаром за 3 млн доларів.
Цікаво, що деякі елементи зроблені навіть точно – наприклад, складний малюнок "корми", виштамповка під знак і світлодіодні ліхтарі. Однак пропорції і недоладні лінії відразу дають зрозуміти, що це не справжній гіперкар.
Для порівняння, нижче на фото представлений оригінальний Bugatti Chiron.
Справжній Bugatti Chiron. Фото: cars.com