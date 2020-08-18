У Росії створили позашляховик для Путіна: з'явилися фото

Позашляховик Aurus Komendant – частина програми "Єдина модульна платформа", в рамках якої в Росії створюють цілий модельний ряд для президента і чиновників. Тепер машину показали на фото.

Зображення новинки оформили в патентному бюро для реєстрації дизайну позашляховика. Неважко помітити, що Aurus Komendant схожий на Rolls-Royce Cullinan – саме цей автомобіль автори і вирішили скопіювати. Хоча конструктори чомусь говорили про схожість дизайну автомобілів Aurus з радянськими ЗІЛами.

Те ж стосується і більш раннього седану Aurus Senat, якому приписують невипадкову схожість з різними моделями Роллс-Ройс. Власне, Komendant і Senat сильно уніфіковані технічно. Вони побудовані на одній платформі та оснащені двигуном V8 потужністю 598 к.с., автором якого називають Porsche.

Позашляховик Aurus більше схожий на універсал. Фото: drom.ru

Новий Komendant вирушить у продаж не раніше 2022 року, хоча до цього випустити модель на ринок планували в 2021-м, а спочатку – ще раніше. Тому і новий термін може бути не остаточним.

Новий Aurus Komendant уніфікований з седаном Senat Фото: drom.ru

Цікаво, що російським користувачам мережі новий позашляховик для Путіна не сподобався.

Росіяни не оцінили новий Aurus для уряду. Коментарі на drom.ru

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про дорожні випробування Aurus Komendant в Європі.