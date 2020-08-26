У Росії придумали суперника УАЗ Патріот. Фото
У Росії задумалися про розробку нового позашляховика. В якості основи вирішили використувати військову броньовану машину "Стріла". Очікується, що авто може змагатися з УАЗ Патріот.
Цивільна версія транспортного засобу буде відрізнятися від оригіналу. "Стріла" пропонує броньований кузов і захист від стрілецької зброї. Цивільний позашляховик цього не отримає.
В першу чергу автомобіль будуть орієнтувати для полювання і риболовлі. Виробник (Військово-промислова компанія) поки показав перші малюнки моделі. На даний момент невідомо, чи існує "живий" прототип моделі.
Конструктивно позашляховик планують уніфікувати не тільки зі "Стрілою", але і з продукцією компанії ГАЗ.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про проблеми з російським позашляховиком УАЗ Патріот, якими незадоволені покупці.