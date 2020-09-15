У Росії невдалий дрифт обернувся аварією BMW M5 і Ferrari

Віталій Сазонов Новини 16:20, 15.09.2020

На одній з вулиць Санкт-Петербурга, Росія, сталася курйозна ДТП. Водій зарядженого седана BMW M5 влаштував дріфт просто на перехресті, і в одну мить в нього врізався Ferrari California, який мчав на повній швидкості.

Як пише Motor, водій BMW ще до моменту аварії має намір вводив седан в керований занос прямо на дорозі. Потім він повторив спробу і вже в цей раз під час маневру в ліву частину "баварця" на повній швидкості влетів у червоний італійський суперкар. Від удару "Феррарі" відкинуло на зустрічну смугу.

Невдалий дрифт BMW M5 закінчився аварією з Ferrari.
Фото: motor.ru

Водії обох машин не постраждали, а от про їх "залізних конях" такого не скажеш. В результаті зіткнення Ferrari залишився, по суті, без передньої частини: у нього зім'яло передній бампер, крила, відірвало капот. Крім того, у нього задимився мотор і спрацювали подушки безпеки.

Невдалий дрифт BMW M5 закінчився аварією з Ferrari.
Фото: motor.ru

У свою чергу BMW пощастило трохи більше. У також пошкодження передньої частини, але не такі серйозні.

Очевидно, що M5 чекає дорогий ремонт, а ось що буде з California, сказати складно – шкоду було завдано дуже серйозну і не виключено, що в силу дорожнечі відновлення машину "спишуть".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що звичайний водій показав верх майстерності паралельної парковки.

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