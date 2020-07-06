У Рівному зареєстрували рідкісний Lamborghini за 15 мільйонів. Фото

Міністерство внутрішніх справ України зареєструвало в Рівному рідкісний суперкар Lamborghini Aventador SVJ.

Як повідомляється на сторінці МВС у Facebook, вартість автомобіля складає майже 15 мільйонів гривень (більше 550 тисяч доларів).

У Рівному зареєстрували рідкісний Lamborghini Facebook МВС

Зазначається, що всього в світі налічується близько тисячі примірників цього суперкара. Один з них тепер буде їздити з рівненськими номерами.

У Рівному зареєстрували рідкісний Lamborghini Facebook МВС

"Під капотом – красень-двигун об'ємом 6,5 літрів. А розганяється авто до ста кілометрів на годину менше ніж за три секунди", – підкреслили в МВС.

Facebook МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні виявили один з найбільш рідкісних сучасних суперкарів – McLaren 720S Spider. Автомобіль вважається навіть більш екзотичним, ніж Ferrari і Lamborghini.