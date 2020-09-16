У Renault розповіли, як ЗАЗ буде випускати кросовер Arkana

Сьогодні в Україні відбулася презентація кросовера Renault Arkana. На заході компанія "Рено Україна", підтвердила, що модель буде випускати Запорізької автозавод і розповіла про деякі аспекти виробництва.

Як дізнався AutoOboz, збирати Renault Arkana будуть з готових машинокомплектів, які поставлятимуться з московського заводу "Рено Росія". До речі, в Росії "Аркана" представили ще в травні 2019 року, і крім російського підприємства дану модель не випускав більше жодний виробничий майданчик Renault Group.

В "Рено Україна" підкреслили, що на заводі ЗАЗ дотримуватимуться всіх вимог і стандартів групи Renault.

Нагадаємо, вже відомі всі ціни і характеристики Renault Arkana для українського ринку. У базі автомобіль буде коштувати 16,6 тис. доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на ЗАЗ заявили про відновлення масового виробництва.