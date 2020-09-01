У продажу з'явився перший позашляховик Skoda, якому 54 роки

Стас Сіділєв Новини 17:20, 1.09.2020

Перший позашляховик в історії Skoda виставили на продаж. Нового власника шукає автомобіль, якому виповнилося 54 роки – машину створили в 1966 році.

Як повідомляє First Gear, таких автомобілів існує близько 3000 примірників. Не так багато, але цю модель розробляли виключно для ринку Нової Зеландії, щоб задовольнити зростаючий попит в секторі сільського господарства.

Виробляли машину там же. Але деталі для позашляховика приходили з Чехії. Skoda Trekka заснований на платформі й агрегатах старої Octavia.

Старий позашляховик Skoda відмінно зберігся.
Фото: firstgear.ua

Тепер один з таких позашляховиків, здатних вмістити 8 осіб у компактному кузові довжиною до 4 м, продають в Європі. Власник не встановив ціну на авто, але схожі екземпляри йшли раніше за $70 000.

Всі екземпляри моделі створювалися для ринку Нової Зеландії.
Фото: firstgear.ua

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, новий електричний кросовер Skoda показали на офіційних зображеннях.

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