У продажу з'явилася перша в світі плівка для обігріву фар автомобіля

Японська компанія Denso розробила і вивела на ринок технологію, що вирішує проблему обмерзання та запітніння світлодіодних фар. Вона являє собою плівковий обігрівач, який кріпиться прямо на оптику і підключається до електроніки авто по дротах. Пристрій оцінили у 25 тис. єн (майже 6 700 грн).

Плівковий обігрівач Denso підходить практично до всіх машин. В Японії його почнуть продавати з 1 грудня, через дилерську мережу "Тойота". Розробку будуть пропонувати в якості доопрацювання машин японської марки, повідомляє Autonews.

Так працює плівковий обігрівач Denso (ефект - зліва) autonews.com

Розмір плівки становить 70 x 60 мм, площа зони, що обігрівається – 66 x 56 мм. Система автоматично включається, коли температура "за бортом" становить нижче 5 градусів за Цельсієм. Плівка прибирає з фари сніг, лід і конденсат, завдяки чому значно поліпшується видимість.

Схема роботи плівкового обігрівача фар autonews.com

Виробник підкреслює, що такий обігрівач не боїться зовнішніх впливів, однак рекомендує його міняти раз на рік.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що подібну плівку розробили і в Фінляндії. Однак в тому випадку йшлося про прототип технології, а не серійний продукт.