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5 червня • оновлено в 16:45
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У Польщі знайшли покинутий особняк з Mercedes S-Class на додачу

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У Facebook з'явилися фото покинутого особняка, поруч з яким також припарковано покинутий Mercedes S-Class W220. Користувачі соцмережі гадають, чому ж так склалася доля цього недешевого майна.

Відповідні фото були опубліковані у спільноті Abandoned, rotten & rusty cars. Незвичайну знахідку виявили в Польщі – поруч з покинутої фабрикою в районі Познані.

Покинутий особняк з Mercedes S-Class

Покинутий особняк з Mercedes S-Class

Rafał Krupa, Abandoned, rotten & rusty cars

Чому особняк і автомобіль знаходяться в такому стані, невідомо. Можливо, вони стали незатребуваними після смерті власника, у якого не залишилося спадкоємців. Також не виключено, що господар міг мати проблеми вз законом і з цієї причини сховатися в іншому місті чи навіть країні.

Покинутий особняк з Mercedes S-Class

Покинутий особняк з Mercedes S-Class

Rafał Krupa, Abandoned, rotten & rusty cars

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто ретро фотографии
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