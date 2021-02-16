У Польщі відродять ретро-автомобіль Porsche 356

Шведський дизайнер Бо Золланд планує відродити ретро-автомобіль Porsche 356 на сучасному шасі. Автомобіль на вигляд буде як історичний оригінал, але з деякими сучасними функціями.

Модель відроджуватимуть на заводі в Польщі, назву якого не називають. Редизайн моделі міститиме зміну форми крил, які стануть більш виражені, ніж у звичайних 356. Також трохи переставлять й осучаснять фари та встановлять новий бампер. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Ззаду кришка двигуна тепер матиме дві решітки, а не одну. Крім того, оновлять задні ліхтарі.

Автомобіль базуватиметься на шасі Porsche 911 SC 1985 року і в нього встановлять 3,2-літровий двигун SC. Деталі для кузова виготовлять із комбінації алюмінію та вуглецевого волокна.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Renault відродить ретро-авто Renault 4, яке випускалося з 1961 до 1994 року і було наймасовішою моделлю на європейському ринку. Автомобіль базуватиметься на платформі CMF-B та матиме електродвигун.