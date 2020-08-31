У Південній Америці креативно прорекламували Lada Niva

Віталій Сазонов Новини 19:30, 31.08.2020

У Болівії місцевий дилер автомобілів Lada вирішив незвичайним чином підняти продаж позашляховика Lada 4x4 (Нива). Для цього він зняв забавну відеорекламу за участю цього авто.

Відповідний ролик опублікував YouTube-канал 4x4 NIVA-TV.

За сюжетом, батько разом зі своїм дорослим сином повинен відправитися в подорож, і щоб вона була максимально комфортною, чоловік прихопив в дорогу віяло, магнітофон, паперову карту і подушку. Однак коли літній болівієць сів у машину, син почав розповідає йому, що в цьому наборі немає необхідності, оскільки Нива оснащена мультимедійною системою з кольоровим сенсорним екраном, вбудованою навігацією і кондиціонером.

Варто зазначити, що про у Lada 4x4 в Болівії дійсно є мультимедійна система (причому з підтримкою Apple CarPlay / Android Auto) і система охолодження салону (чого не скажеш про модифікацію для того ж російського ринку). Втім, і коштує автомобіль недешево – в Південній Америці за нього просять 17,9 тис. доларів.

Двигун у такий Ниви звичайний – 1,7-літровий на 83 сили.

Рпанее OBOZREVATEL писав про те, що в мережі показали 43-річну Ниву, яка стоїть як Mercedes.

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