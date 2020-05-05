У Peugeot з'явиться 300-сильний гібридний хот-хетч

Французька компанія Peugeot поповнить сімейство 308 спортивною версією, яка зможе скласти конкуренцію "зарядженим" хетчбек інших брендів.

У 2013 році саме хетчбек Peugeot 308 став родоначальником нового сімейства моделей марки. Наступне покоління 308, яке очікується в майбутньому році, продовжить традицію. Крім традиційного набору модифікацій в сімействі з'явиться спортивна версія з гібридним силовим агрегатом.

Рендер нового покоління Peugeot 308 autocar.co.uk

Новинка буде побудований на оновленій версії платформи EMP2, яка лежить в основі понад десятка моделей концерну PSA Group. За даними британського видання Autocar, нова гібридна модель отримає дві модифікації. Перша буде оснащена заряджається гібридною силовою установкою з 1,6-літровим бензиновим мотором і допоміжним електродвигуном, а привід здійснюватиметься на передню вісь.

Концепт Peugeot 308 R peugeot.com

Для топ-версії буде запропонований ще один електромотор, який буде обертати задні колеса. Така схема вже успішно випробувана на кросовері 3008 PHEV. Сумарна віддача системи перевищить 300 к.с., що дозволить поборотися за покупців з новим 333-сильним Volkswagen Golf R.

Гібридний повнопривідний хот-хетч випустять під новим суббрендом Peugeot Sport Engineered (PSE). У разі успіху проекту аналогічні модифікації з'являться і у інших моделей Peugeot.

Концепт Peugeot 308 R peugeot.com

У новому сімействі 308 будуть також представлені хетчбек, універсал, а також "позашляхова" модифікація із захисним пластиковим обвісом і збільшеним кліренсом.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Peugeot має намір скласти конкуренцію пріміальним брендам.

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