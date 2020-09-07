У нового Volkswagen Tiguan з'явився купеподібний родич

Компанія Volkswagen презентувала новий купеподібний кросовер Tiguan X для ринку Піднебесної. Про це повідомляє пресслужба виробника.

Незважаючи на широку лінійку кросоверів усіх розмірів, які пропонує компанія і її спільні підприємства з місцевими виробниками, в Китаї представили новинку під назвою Tiguan X. Від презентованого раніше рестайлінгового родича новинка відрізняється більш обтічним кузовом.

+2021 Volkswagen Tiguan X. Фото: csvw.com

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На відміну від показаного раніше кросовера VW Tayron X, новий SUV буде крупнішим – його довжина досягає 4764 мм. Він побудований на базі подовженої версії Tiguan Allspace.

2021 Volkswagen Tiguan X. Фото: csvw.com

Покупцям будуть запропоновані на вибір два чотирициліндрових бензинових мотори сімейства TSI потужністю 186 і 220 к.с. Вони працюватимуть у парі з 7-ступінчастою роботизованою КП DSG з двома зчепленнями. Поява новинки у дилерів намічена на четвертий квартал нинішнього року, а її ціна буде відома ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen представила оригінальний кемпер на базі моделі Caddy.

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