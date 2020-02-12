У нового Aston Martin зірвало дах всього за 6 секунд. Відео

Новітній Aston Martin Vantage Roadster повністю розсекречений з фото і характеристиками. Але його головна особливість – м'який дах, що складається трохи більше 6 секунд.

Як стало відомо OBOZREVATEL, новий Астон Мартін надійде в продаж до другої половини поточного року за ціною від 157 000 євро (у Німеччині). Автомобіль отримав унікальний складаний дах і технічні зміни, так само як і оновлення зовнішності.

На даний момент Aston Martin Vantage Roadster – найновіша модель компанії astonmartin.com

Якщо точніше, акуратний тканинний дах повністю складається за 6,7 секунд, а розкладається за 6,8 с. Абсолютний рекорд серед сучасних автомобілів. Психологи стверджують, що будь-якій людині досить усього 7 секунд для того, щоб сформувати думку про будь-якого незнайомця.

Aston Martin продовжує приділяти увагу сегменту кабріолетів і родстерів astonmartin.com

Навряд чи цей показник корелює з дивовижними цифрами від Aston Martin, але ви все ж встигнете підняти дах швидше, ніж приймете рішення про потенційного супутника, який проситься скласти вам компанію на шляху до гольф-клубу.

З опущеним дахом новий Aston Martin Vantage Roadster виглядає дуже елегантно astonmartin.com

Інтер'єр – традиційно сильна риса автомобілів Aston Martin astonmartin.com

До речі, зменшений на 150 л (до 200 л) у порівнянні з купе багажник родстера як і раніше здатний вмістити сумку для гольфу, якщо ви розумієте, про що йде мова. А маніпуляції з найшвидшим в автопромі дахом можна проводити на швидкості до 50 км/год.

Актуальне покоління Aston Martin Vantage існує з 2017 року astonmartin.com

Aston Martin Vantage Roadster зберіг двічі турбований 4-літровий двигун V8 потужністю 510 к.с. і 658 Нм крутного моменту, що працює в парі з 8-ступеневою автоматичною КПП. Через збільшену на 60 кг у порівнянні з купе вагу розгін до 100 км/год збільшився з 3,6 с до 3,8 с, а максимальна швидкість з 314 км/год знизилася до 305 км/год.

Купе також існує в полегшеній модифікації Aston Martin Vantage AMR, проте невідомо, чи отримає її новий родстер astonmartin.com

Крім того, в компанії переналаштували роботу ESP і задніх амортизаторів. Також для Vantage Roadster 2021 запропонували альтернативне оформлення передньої частини з новою решітою та іншим бампером. Ці зміни напевно будуть доступні і для купе Aston Martin Vantage. Як завжди, всі екземпляри будуть збиратися вручну.

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