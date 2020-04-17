У Nissan придумали дешеву літій-іонну батарею

Компанія Nissan запатентувала інноваційну технологію літій-іонних батарей нового типу. Масовий випуск недорогий і високоефективної батареї налагодить за ліцензією компанія APB Corporation.

У новій батареї з біполярної структурою рідкий електроліт і металеві електроди, використовувані в звичайних батареях, замінюються полімерами. Передня і задня частини акумуляторного елемента виконані з полімерного токос'емника і мають негативну або позитивну полярність. Вони є частиною корпусу батареї. Об'єднуючи декілька таких елементів разом утворюється батарея з біполярної структурою.

Відмінність полімерної батареї від традиційного аналога nissan.com

Технологія збільшує ємність заряду щодо обсягу батареї, а також підвищує безпеку за рахунок заміни рідких електролітів на полімери. Спрощена структура також дозволяє знизити вартість АКБ.

Батарея з полімерним корпусом стане наступним кроком у розвитку літій-іонних АКБ. Технологія Nissan, яка використовує біполярну структуру, дозволить істотно знизити вартість конструкції і підвищити ефективність її роботи.

"Ми сподіваємося, що технологія отримає широке поширення і дозволить скоротити шкідливі викиди", – коментує Хідекі Кімара, віце-президент з розвитку Nissan.

Nissan почав дослідження і розробку літій-іонних батарей на початку 90-х років. У 1997 році компанія представила модель Prairie Joy EV, ставши піонером використання літій-іонних акумуляторів в електромобілях. З тих пір Nissan продовжує активні дослідження в цій області.

Перший серійний електромобіль Nissan – мінівен Prairie Joy EV nissan.com

Використання стаціонарних батарей з новою технологією допоможе клієнтам ефективно використовувати дешеву електрику, наприклад, поновлювану енергію від сонячних панелей або електрику, що купується в мережі в непікові годинник. З їх допомогою можна знизити споживання електроенергії в години пік і використовувати енергію більш ефективно.

Поки мова йде про використання полімерних батарей в якості стаціонарних, але не виключено, що цю технологію можна буде використовувати і в електромобілях.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan готує нове покоління культового спорткара.