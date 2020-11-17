У Німеччині вкрали незвичайний електрокар: його везли своїм ходом до Східної Європи

Віталій Сазонов Новини 18:30, 17.11.2020 Оновлено: 18:53, 17.11.2020

Румунські прикордонники затримали на кордоні з Молдовою незвичайне викрадене авто. З ЄС намагалися вивезти новий кросовер Audi e-tron, причому машина їхала своїм ходом. Вибір викрадачів дійсно можна вважати специфічним: незважаючи на те, що електрокар "Ауді" є серійним автомобілем, це, як і раніше, великий ексклюзив на дорогах. Водночас машину переганяли своїм ходом.

Як повідомляє PiataAuto.md, інцидент стався на прикордонному переході Галац у ніч із 14 на 15 листопада. Прикордонники запідозрили, що в автомобіля підроблені документи і вирішили зробити додаткову перевірку. Заходів було вжито недарма: виявилося, що незадовго до цього кросовер був викрадений.

Викрадений Audi e-tron
piataauto.md

За кермом "е-трону" перебував 48-річний громадянин Болгарії. Водій заявив, що він не є власником машини і не знав про те, що кросовер був вкрадений – його лише попросили перегнати "Ауді" за грошову винагороду.

Викрадений Audi e-tron
piataauto.md
Викрадений Audi e-tron
piataauto.md

Найімовірніше, викрадений кросовер хотіли "прописати" в Молдові чи Україні.

Викрадений Audi e-tron
piataauto.md

Прикордонна поліція Румунії затримала машину і водія до з'ясування всіх обставин. Вкрадений автомобіль 2020 року випуску оцінили у 100 000 євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що автомобільний номер "010" продали за 4,8 млн грн. Цьому Держзнаку вже більше 100 років.

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