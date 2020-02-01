На парковці у Німеччині роками іржавіють нові Lada Samara

На закритій території одного з підприємств у Німеччині виявили нові Lada Samara (ВАЗ-2109) без пробігу. Ці автомобілі ніколи не експлуатувалися, але їх стан – гнітючий.

Як з'ясував OBOZREVATEL, занедбані ВАЗи знаходяться на парковці чеської фірми "Зетор-сервіс" у місті Ауріх (північний захід Німеччини). Це підприємство закрилося ще 20 років тому, і судячи з усього, Лади там перебувають з тих пір. На це вказує їх стан: фарба в буквальному сенсі вицвіла, кузова поржавіли, а в деяких місцях навіть видно наскрізну корозію. При цьому сюди автомобілі потрапили, як пишуть в блогах, відразу ж з автосалону.

Покинуті Lada Samara у Німеччині carakoom.com

Всього на парковці знаходиться три Lada Samara в експортному виконанні, причому одна з них справжній ексклюзив – Lada Samara Baltic. Від звичайної версії вона відрізнялася ексклюзивним синім забарвленням, оригінальним кузовним обвісом, накладкою на передню панель, спойлером Foha Ratipur австрійського виробництва, колесами Melber KBA, інжекторним двигуном та кермом VW з подушкою безпеки. Така Лада випускалася за ліцензією фінським підприємством Valmet Automotive дрібними партіями з 1996 по 1998 роки.

Покинуті Lada Samara у Німеччині carakoom.com

Покинуті Lada Samara в Німеччині carakoom.com

Друга "Лада" – яскраво-червона Samara Topas. У неї також особливий пластиковий обвіс і колісні диски Melber KBA. Крім того, даний хетчбек примітний, люком в даху, спортивним шкіряним кермом Raid і електронним годинником на торпедо.

Покинуті Lada Samara у Німеччині carakoom.com

Нарешті, третій екземпляр –звичайна "дев'ятка", але також з литими дисками (а не зі стандартними "штамповками"). Така Samara теж продавалася на європейському ринку.

Покинуті Lada Samara у Німеччині carakoom.com

Що далі буде з цими авто, сказати складно. Але, з огляду на їх стан, вони навряд чи "побачать" дороги. Тут навіть відсутність пробігу не врятує ...

Покинуті Lada Samara у Німеччині carakoom.com

До речі, схожу картину можна побачити і в Україні: нещодавно в місті Енергодар Запорізької області виявили кладовище жовтих ЗАЗ Славута. OBOZREVATEL докладно розповідав про нього у цій замітці.

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