У Німеччині виявили 35-річний BMW з пробігом 428 км

На продаж у Німеччині виставили BMW 635 CSi 1985 року випуску. Унікальність лота полягала у тому, що на одометрі машини – всього 428 км.

Про це повідомляє портал Carsсoops. Автомобіль виставили на продаж на інтернет-майданчику autoscout24. Після запеклих торгів невідомий покупець став власником раритету за значну суму у 185 тисяч євро. Для порівняння аналогічні екземпляри пропонуються від 20 до 70 тисяч євро залежно від пробігу та стану.

Першому власнику рестайлінговий BMW 635 CSi доставили у січні 1985 року carscoops.com

Автомобіль простояв у гаражі 35 років carscoops.com

Першому власнику рестайлінговий BMW 635 CSi доставили у січні 1985 року. А наступного дня спортивне купе поставили у гараж, де автомобіль простояв 35 років. Весь цей час за машиною доглядали, тому автомобіль зберігся до наших днів практично у первозданному вигляді, включаючи чорний шкіряний салон зі спортивними сидіннями. Незважаючи на свій вік, у списку опцій – бортовий комп'ютер, електричні склопідйомники, гідропідсилювач керма та стильні легкосплавні диски з оригінальним малюнком.

За машиною доглядали, тому автомобіль прекрасно зберігся до наших днів carscoops.com

Чорний шкіряний салон зі спортивними сидіннями зберігся у первозданному вигляді carscoops.com

На одометрі машини – всього 428 км carscoops.com

Спортивне купе BMW 635 CSi випускалося з 1978 по 1989 рік. Це була одна з найпотужніших модифікацій першого покоління BMW 6 серії. Автомобіль оснащувався 3,4-літровим V6 потужністю 218 к.с., а версія з каталізатором мала у своєму арсеналі 211 к.с. Все цю міць до задніх ведучих коліс передавала 5-ступінчаста "механіка" або опціонний "автомат" від ZF. До "сотні" купе розганяється за 8-8,5 секунди. Максимальна швидкість у топової версії досягала 225 км/год.

Спортивне купе BMW 635 CSi випускалося з 1978 по 1989 рік carscoops.com

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