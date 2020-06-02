У Німеччині стару ЗАЗ-1102 Таврія продають за 7000 євро

На німецькому онлайн-майданчику mobile.de з'явилася дуже незвичайна пропозиція – на продаж виставили ЗАЗ-1102 Таврія, яку оцінили як нове бюджетно авто. Машина знаходиться у Саксонії (федеральна земля на сході ФРН).

За Таврію 1994 року випуску просять 6990 євро – для розуміння, за такі ж гроші у Німеччині можна купити новий Логан. Водночас в Україні старий ЗАЗ-1102 можна купити в середньому за 1500 доларів.

Таврія за 7000 євро mobile.de

Настільки високу ціну можна пояснити тим, що у автомобіля відмінний стан (немає а ні іржі, а ні подряпин, ЛФП і салон зберегли свою свіжість) і маленький пробіг – лише 30 000 км. Тобто це справжній колекційний експонат.

Таврія за 7000 євро mobile.de

Таврія за 7000 євро mobile.de

Серед інших важливих моментів – у Таврії був лише один власник, машина регулярно обслуговувалася на СТО. У ДТП автомобіль не потрапляв.

Таврія за 7000 євро mobile.de

Таврія за 7000 євро mobile.de

Таврія за 7000 євро mobile.de

Таврія за 7000 євро mobile.de

Оснащений хетчбек 1,1-літровим карбюраторним мотором потужністю 52 сили. Коробка передач – 5-ступінева "механічна".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як свого часу ЗАЗ Таврія стала героїнею французького журналу.