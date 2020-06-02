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2 червня • оновлено в 17:11
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У Німеччині стару ЗАЗ-1102 Таврія продають за 7000 євро

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На німецькому онлайн-майданчику mobile.de з'явилася дуже незвичайна пропозиція – на продаж виставили ЗАЗ-1102 Таврія, яку оцінили як нове бюджетно авто. Машина знаходиться у Саксонії (федеральна земля на сході ФРН).

За Таврію 1994 року випуску просять 6990 євро – для розуміння, за такі ж гроші у Німеччині можна купити новий Логан. Водночас в Україні старий ЗАЗ-1102 можна купити в середньому за 1500 доларів.

Таврія за 7000 євро

Таврія за 7000 євро

mobile.de

Настільки високу ціну можна пояснити тим, що у автомобіля відмінний стан (немає а ні іржі, а ні подряпин, ЛФП і салон зберегли свою свіжість) і маленький пробіг – лише 30 000 км. Тобто це справжній колекційний експонат.

Таврія за 7000 євро

Таврія за 7000 євро

mobile.de

Таврія за 7000 євро

Таврія за 7000 євро

mobile.de

Серед інших важливих моментів – у Таврії був лише один власник, машина регулярно обслуговувалася на СТО. У ДТП автомобіль не потрапляв.

Таврія за 7000 євро

Таврія за 7000 євро

mobile.de

Таврія за 7000 євро

Таврія за 7000 євро

mobile.de

Таврія за 7000 євро

Таврія за 7000 євро

mobile.de

Таврія за 7000 євро

Таврія за 7000 євро

mobile.de

Оснащений хетчбек 1,1-літровим карбюраторним мотором потужністю 52 сили. Коробка передач – 5-ступінева "механічна".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як свого часу ЗАЗ Таврія стала героїнею французького журналу.

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Автор
Віталій Сазонов
Теми
Автоновини України Новини автосвіту
Теги
ЗАЗ ретро б/к автомобіль
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