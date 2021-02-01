У Німеччині презентували тюнінгований Mercedes-AMG G63

Німецьке тюнінг-ательє Kourosh Mansory представило оновлену версію свого автомобіля Gronos, який створено на базі Mercedes-AMG G63 та G65 AMG. Всього збудують 10 таких позашляховиків.

Уперше авто презентували у 2013 році. Модель назвали на честь бога Кроноса. Відповідно в салон, за словами Mansory, замість сидінь встановили трони, оббиті тонкою шкірою і швами на замовлення. Про це повідомляє сайт CoastExotic.

Тюнінгований Mercedes-AMG G63 CoastExotic

Вид одного з 10 Gronos CoastExotic

Gronos мав 23-дюймові колеса з шинами 305/35ZR23. Також в ательє розібрали оригінальний двигун V8 та переробили його разом зі спеціальною вихлопною системою з нержавіючої сталі. Вихідна потужність становила 840 к.с. з обмеженим електронікою крутним моментом 1000 Нм.

Згодом Mansory зробили Gronos Black Edition з повністю вуглецевим кузовом, а пізніше випустили Gronos Facelift з переробленим кузовом із вуглецевого волокна, ширшими крилами, новим переднім капотом та переднім спойлером.

Зараз же позашляховик модернізували до останніх трендів ринку. Авто отримало новий передній бампер і нижній спойлер та нові широкі крила і задній дифузор. Всі аеродинамічні деталі виготовлені з вуглецевого волокна, які навіть мають особливі деталі "Forged Carbon" з глянсовою обробкою під мармур.

Салон Gronos з "тронами" CoastExotic

Багажник Gronos CoastExotic

Gronos виконаний у темно-зеленому відтінку British Racing Green. Передню кришку двигуна спеціально лишили незабарвленою, щоб показати ідеальну обробку вуглецевого волокна, з якого вона зроблена. Також позашляховик має додаткові денні ходові вогні та яскраві світлодіоди над лобовим склом.

Крім того, серед дизайнерських "фішок" автівки – її кришка задніх дверцят, на якій зберігається запаска. Вона зроблена з кованого вуглецю.

Також Mansory переробила стандартний двигун Mercedes G63 AMG потужністю 585 кінських сил. Ательє додало до нього великі турбокомпресори та спеціальну вихлопну систему. Тепер вихідна потужність збільшилася до 850 кінських сил, а крутний момент підвищився до 1000 Нм.

До "сотні" позашляховик розганяється за 3,5 секунди. Максимальна швидкість – 250 км/год.

Модернізований двигун Mercedes G63 AMG CoastExotic

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, ще одне німецьке тюнінгове ательє Alpina презентувало модель Alpina B5, яке створено на базі популярного сімейства BMW 5-серії.

Зовні новинку можна впізнати за унікальним аеродинамічним обвісом, елегантними 20-дюймовими "спіцованими" дисками Alpina, а також ексклюзивними квітами та декором кузова.