У Німеччині почали безкоштовно роздавати електромобілі

Через вжиті заходи зі стимулювання продажу екологічного транспорту у Німеччині відбулися різкі зміни на ринку електромобілів. Експерти фіксують на них величезний попит, і пов'язано це з тим, що такі авто стали доступні для населення за дуже вигідними пропозиціями.

Зокрема, з минулого місяця у Німеччині діє субсидія на покупку електрокара в розмірі 9000 євро. Це дозволило місцевому дилеру Autohaus Koenig надавати електромобілі Renault Zoe в лізинг фактично безкоштовно.

Як пише Bloomberg NEF, покупцям таких електрокарів взагалі не потрібно витрачатися на початковий внесок (він становить 0%). Далі за автомобіль просто потрібно лише платити по 69 євро на місяць протягом трьох років. Після закінчення лізингової програми клієнт зможе викупити автомобіль за 12 999 євро при рекомендованій ціні Renault Zoe у 27 675 євро.

Renault Zoe підняв продаж німецькому дилеру. Фото: renault-koenig.de

У компанії Autohaus Koenig, яка об'єднує півсотні автосалонів на території Німеччини, відрапортували, що за перші 20 днів акції вони продали 300 електрокарів Рено. Можна було вийти і на більш смачні цифри, та ось біда – не вистачає продавців-консультантів.

Крім Renault Zoe, в Німеччині можна вигідно придбати ще один електромобіль – Smart. У випадку з ним щомісячний платіж становить 9,9 євро, однак тут вже не обійдеться без початкового внеску.

Аналітики Bloomberg NEF, відзначають, що, для збереження високого попиту електрокари повинні подешевшати, адже подібні акції носять тимчасовий характер. Однак станеться це не так вже скоро: очікуються, що "електрички" зрівняються в ціні з паливними авто лише в середині цього десятиліття.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німці висловили невдоволення своїми автомобілями.