У Німеччині назвали найнадійніші авто

Німецька незалежна організація TUV опублікувала щорічний рейтинг надійності автомобілів, що продаються на європейському ринку.

Фахівці організації вивчали періодичність відвідування сервісних центрів транспортними засобами і кількість поломок.

Очолив рейтинг найнадійніших авто за версією TUV компактний кросовер Mercedes-Benz GLC mercedes-benz.com

Так найбільш надійним авто став компактний кросовер Mercedes-Benz GLC. Він виявився лідером серед моделей віком до 3 років. Цікаво, що в топ-10 увійшли відразу 6 автомобілів німецького бренду. Крім GLC хороші результати показали A-Class, B-Class, C-Class, E-Class Coupe і SLC/SLK.

Mazda CX-3 стала єдиним "іноземним" брендом в рейтингу mazda.com

Крім "Мерседеса" в десятці кращих опинилися два кросовера Audi – Q3 і Q5, культовий спорткар Porsche 911, а також єдина "іномарка" – японський кросовер Mazda CX-3.

Підсумкова таблиця рейтингу виглядає наступним чином:

Рейтинг надійності TUV автомобілів віком до 3 років tuvsud.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, британський Auto Express опублікував рейтинг купівельної задоволеності.

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