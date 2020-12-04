Німці назвали найкращі вживані авто до 5 000 євро: ТОП-12 моделей

Німецькі експерти Асоціації з технічного нагляду (TUV) склали список найкращих уживаних авто, які можна купити до 5 000 євро. Найвищих похвал удостоїлися гетчбеки Kia Venga і Volkswagen Golf Plus.

Як пише Autobild.de, при виборі найнадійніших вживаних авто експерти TUV традиційно керувалися перевіркою мільйонів автомобілів на предмет технічного стану, які їздять дорогами Німеччини. У підсумку, Kia Venga (2010-2019) отримав звання нйкращого вживаного авто до 5 000 євро за хорошу якість навіть в "похилому віці", до того ж, цей автомобіль дуже практичний. Ба більше, його можна купити зі значною економією – в середньому за старі екземпляри просять 2 500 – 4 000 євро. Що ж стосується Volkswagen Golf Plus (2004-2014), у нього є недоліки, такі як "нуднуватий" зовнішній вигляд, слабкі приводні вали, проблеми з освітленням, але в цілому це також дуже надійний автомобіль як для бюджету у 5 000 євро.

Також до списку найкращих увійшли:

VW Polo 6R/6C (2009-2017): гарна якість, в процесі експлуатації виникають проблеми тільки з гальмівною системою.

Toyota Yaris XP13 (2011-Н.В.): виникають проблеми тільки з фарами.

Toyota Verso (2009-2018): якісний автомобіль, проблеми виникають з фарами, а іноді– з гальмами.

Skoda Fabia 3 (2014 т.ч.): переконливий автомобіль, виникають проблеми з гальмівними дисками.

Seat Altea (2004-2015): відмінна якість, кращий за свого родича VW Touran, іноді проявляється проблема з гальмами.

Mazda2 DE (2007-2014): відмінний автомобіль, іноді виникають проблеми з шарнірами керма.

Mazda3 BL (2009-2013): старі моделі навіть краще за новы. Іноді відбувається витік масла. В іншому автомобіль виключно високої якості.

Mini Cooper R55-R59 (2006-2014): іноді виникають проблеми з фарами.

Honda Jazz II GE (2008-2014): виняткова довговічність, виникають проблеми тільки з гальмівними дисками.

VW Golf VI (2008-2012): час від часу підвищується витрата масла.

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