У Німеччині можуть заборонити автомобілі Mercedes-Benz

Компанія Mercedes-Benz порушила правила інтелектуальної власності, використавши в своїх автомобілях мобільні технології Nokia без відома останньої. До такого висновку прийшов суд у Мангеймі, Німеччина.

Як пише Carbuzz з посиланням на Bloomberg, тепер Nokia може запросити заборону на продаж нових автомобілів Mercedes в Німеччині.

Якщо фіни дійсно захочуть заборонити продаж автомобілів Mercedes, їм доведеться ініціювати окрему судову процедуру і внести заставу в розмірі 7 мільярдів євро для виконання заборони. Ця сума повинна стати компенсацією для відповідача в разі накладення заборони (оскільки власник патенту несе відповідальність за збитки відповідачів, якщо заборона набуде чинності).

Mercedes-Benz A-Class. Фото: Daimler

Повідомляється, що в разі подання і прийняття позову компанії Mercedes дійсно заборонять продаж e Німеччині.

"Ми не можемо зрозуміти вердикт суду в Мангеймі, і ми подамо апеляцію", – заявили офіційні представники концерну Daimler (материнської компанії Mercedes), додавши, що, вони зроблять все, щоб не допустити заборони продажe/

У свою чергу Nokia налаштована рішуче у відстоюванні своїх прав. Компанія хоче безпосередньо працювати з виробниками автомобілів і отримувати відсоток за кожен проданий автомобіль, в якому використовуються її технології (в навігаційних та інших системах). За даними Reuters, Nokia отримує на надання своїх розробках автовиробникам 1,4 млрд євро на рік, тому дане питання дуже важливий для її бізнесу.

Кілька постачальників, зокрема, Continental і Bosch, підтримують Daimler в цих судових розглядах. Однак Nokia у також є союзники – зокрема, BMW і Volkswagen.Чем закінчиться ця історія, поки невідомо.

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