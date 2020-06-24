У Німеччині дуже дорого продають 22-річну вживану Ладу
Власник ВАЗ-2108 1992 року випуску в Німеччині вирішив продати свою машину незважаючи на те, що протягом 22 років був єдиним власником і завжди любив це авто.
Проте, транспортного засобу вирішили позбутися. Більш того, власник має намір як слід заробити на російській Ладі – за машину просять 8900 євро! Це ціна нового бюджетного автомобіля. А на ринку вживаних авто за цю суму можна вибрати що-небудь з німецької класики.
Пробіг ВАЗ-2108 складає всього 29 000 км, що не можна назвати великою цифрою за 22 роки експлуатації. Виглядає машина майже як нова, технічний стан теж в нормі. Якщо враховувати якість німецьких доріг, місцеве паливо і своєчасне обслуговування, напевно автомобіль проживе ще як мінімум 22 роки.
Але це все ж не привід просити за вживану Ладу без малого 9 тис. євро. Це рівень досить масових автомобілів, які починають набувати колекційної цінності. Про ВАЗ-2108 так сказати не можна. Особливо враховуючи, що свого часу до Німеччини завезли багато таких машин.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про нову модель Лада, яка побудована на базі застарілого автомобіля Renault.