У Німеччині дуже дорого продають 22-річну вживану Ладу

Власник ВАЗ-2108 1992 року випуску в Німеччині вирішив продати свою машину незважаючи на те, що протягом 22 років був єдиним власником і завжди любив це авто.

Проте, транспортного засобу вирішили позбутися. Більш того, власник має намір як слід заробити на російській Ладі – за машину просять 8900 євро! Це ціна нового бюджетного автомобіля. А на ринку вживаних авто за цю суму можна вибрати що-небудь з німецької класики.

Старий ВАЗ-2108 продають в Німеччині за великі гроші. Фото: carakoom.com

Пробіг ВАЗ-2108 складає всього 29 000 км, що не можна назвати великою цифрою за 22 роки експлуатації. Виглядає машина майже як нова, технічний стан теж в нормі. Якщо враховувати якість німецьких доріг, місцеве паливо і своєчасне обслуговування, напевно автомобіль проживе ще як мінімум 22 роки.

Старий ВАЗ-2108 продають в Німеччині за великі гроші. Фото: carakoom.com

Старий ВАЗ-2108 продають в Німеччині за великі гроші. Фото: carakoom.com

Але це все ж не привід просити за вживану Ладу без малого 9 тис. євро. Це рівень досить масових автомобілів, які починають набувати колекційної цінності. Про ВАЗ-2108 так сказати не можна. Особливо враховуючи, що свого часу до Німеччини завезли багато таких машин.

Старий ВАЗ-2108 продають в Німеччині за великі гроші. Фото: carakoom.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про нову модель Лада, яка побудована на базі застарілого автомобіля Renault.